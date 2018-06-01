العثور على أسدين ونمرين وفهد بعد فرارهم من حديقة حيوان

أفادت وسائل إعلام ألمانية بالعثور على أسدين ونمرين وفهد بعد ساعات من فرارهم من حديقة حيوانات بغرب البلاد ظهر الجمعة.

وقالت السلطات المحلية إن الحيوانات فرت من حديقة إيفل الواقعة في مدينة لونباخ بعد أن أدت فيضانات ناجمة عن عواصف إلى تآكل الأسوار.

وعُثر على دب هارب وتم قتله بالرصاص.

وقالت وسائل إعلام إن طائرة بلا طيار رصدت الحيوانات الأخرى داخل مجمع الحديقة.

وبعد فرار الحيوانات يوم الجمعة، دعت السلطات السكان إلى البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب.

وأدت عواصف رعدية إلى حدوث فيضانات في محيط الحديقة التي تقع على ضفة نهر وغمرتها المياه بالكامل.

وأدى ارتفاع المياه إلى تدمير الأقفاص التي تسكن فيها هذه الحيوانات.

وعلى إثر هروب الحيوانات، هرعت سلطات الطواري لتحديد مواقعها وتعقبها باستخدام طائرات مسيرة، وشاركت في العملية قوات الشرطة ووحدات إطفاء.

المصدر: رويترز/ وسائل إعلام