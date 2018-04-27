Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

ألمانيا تدرس التحرك ضد 'مصادرة أملاك اللاجئين السوريين'

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري، أرشيف

قالت الحكومة الألمانية إن مرسوما رئاسيا سوريا يتعلق بتسجيل العقارات ما إلا هو "خطة هزلية" تهدف لمصادرة أملاك اللاجئين.

وتعتزم برلين التشاور مع شركائها الأوروبيين حول كيفية التصدي لهذا الإجراء.

ويمنح المرسوم السوري الذي نشر في وكالة الأنباء الرسمية هذا الشهر، أصحاب العقارات في بعض مناطق سورية شهرا واحدا لإثبات ملكيتها أو مواجهة إمكانية مصادرتها.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أورليكا ديمر للصحافيين في برلين إن ألمانيا قلقة حول تداعيات هذا المرسوم على 11 مليون نازح سوري، ومن بينهم خمسة ملايين فروا إلى الخارج.

وأشارت ديمر إلى أن هذا الإجراء "سيجعل عودة اللاجئين أكثر صعوبة".

وحسب معهد بيو الأميركي للأبحاث، فر نحو مليون سوري إلى أوروبا منذ عام 2011، من بينهم 500 ألف قدموا طلبات لجوء في ألمانيا بين عامي 2011 و 2017.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG