ألمانيا تأمر مرسيدس بسحب بعض سياراتها من السوق

أمرت الحكومة الألمانية شركة دايملر مرسيدس بسحب حوالي 238 ألف سيارة لها في ألمانيا لأنها مزودة ببرامج غير مصرح بها.

وأشار بيان لوزارة النقل إلى أن هذه السيارات مزودة ببرامج وأجهزة غير قانونية للتلاعب في أنظمة التحكم بالانبعاثات.

وأعلنت وسائل إعلام أن هناك حوالي 774 ألف سيارة مزودة بهذه الأجهزة في أنحاء أوروبا.

وقالت الوزارة إن أنواع السيارات التي جرى التأكد من وجود هذه الأجهزة فيها هي مرسيدس بنز سي-كلاس، وسيارات فيتو ذات المحركات التي تعمل بوقود الديزل والسيارات الرياضية المعروفة باسم جي.أل.سي.

وأكدت دايملر مرسيدس في بيان هذا الاستدعاء لسيارتها، وقالت إن مسألة قانونية البرنامج ما زالت بحاجة إلى توضيح.