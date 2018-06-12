اعتقال عراقي في ألمانيا للاشتباه في انتمائه لداعش

أعلنت السلطات الألمانية الثلاثاء أنها اعتقلت عراقيا للاشتباه في كونه عضوا في تنظيم داعش.

وقال ممثلو الادعاء الاتحاديون إن أكرم.أ، الذي لم يكشف اسمه بالكامل، تم توقيفه بشكل مبدئي في منطقة راين-نيكار جنوب غربي البلاد.

وكشف ممثلو الادعاء أن الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاما، يشتبه في انضمامه إلى داعش عام 2014 في الموصل حيث أكمل تدريبه العسكري لما يقرب من أربعة أسابيع.

وخلال الفترة التي تلت ذلك، كان يعمل حارسا وأعد مواقع قتالية للتنظيم، ثم شارك في صيف 2015 في القتال بالقرب من بلدة بيجي العراقية، وفق المصادر ذاتها.

ويعتقد أن المشتبه فيه غادر العراق في أواخر عام 2015 ودخل ألمانيا في شباط/فبراير 2016.