اعتقال سوريين في ألمانيا

اعتقلت السلطات الألمانية ثلاثة سوريين تتهمهم بالانتماء إلى جماعات متشددة، وتقول إن أحدهم حاول تجنيد أفراد في ألمانيا للالتحاق بساحات القتال في سورية.

وتقول الشرطة والمدعون العامون إن الرجال الذين دخلوا ألمانيا كطالبي لجوء في 2015، اعتقلوا الخميس في سارلويس قرب الحدود الفرنسية.

وكشفت السلطات الجمعة أن عاملا في أحد المنازل المخصصة للاجئين أبلغ المسؤولين بأمر الرجال الثلاثة بعد تعرفه على أحدهم في شريط فيديو وهو يرتدي زيا عسكريا ويحمل أسلحة.

ووجه المسؤولون إلى أحدهم وهو شاب في الـ23 من عمره تهمة الانتماء إلى جماعة أنصار الشام ويقولون إنه سعى لتجنيد مقاتلين عبر الإنترنت. أما شريكاه ( 21 و 27 عاما) فوجهت إليهما تهم الانتماء إلى داعش عندما كانا في سورية.

وأوضحت السلطات أن ما من دليل على أن الثلاثة كانوا يخططون لهجمات داخل أوروبا.

المصدر: أسوشييتد برس