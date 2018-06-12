بوش الأب يصنع التاريخ

احتفل الرئيس جورج بوش الأب الثلاثاء بعيد ميلاده الـ 94 ليصبح بذلك الرئيس الأميركي الأول الذي يبلغ هذا العمر.

وقد تلقى الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة مكالمات ورسائل تهاني في منزله الشاطئي بولاية ماين، بعد ثمانية أيام فقط من خروجه من المستشفى حيث كان يعالج من انخفاض في ضغط الدم.

وحضر المناسبة عدد من أبنائه وبينهم الرئيس الأسبق جورج بوش.

وكانت هناك مخاوف على حياة بوش الأب إثر وفاة زوجته باربرا في نيسان/ أبريل الماضي، حين أصيب بعدوى في الدم بعد يوم واحد فقط من جنازة زوجته.

لكنه تمكن كرئيس أميركي من صنع التاريخ الثلاثاء ببلوغه الـ 94. كما أن زواجه من باربرا لمدة 73 عاما جعله الزواج الرئاسي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

الرئيسان الأميركيان السابقان اللذان بلغا سن الـ 93 هما الراحلان رونالد ريغان (93 عاما و120 يوما) وجيرالد فورد (93 و165 يوما).

أما الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر فسيبلغ الـ 94 في تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وعلى مدار الـ 25 عاما الماضية ظل بوش نشطا جدا في الأعمال التطوعية من خلال مؤسسته "بوينت أوف لايت".