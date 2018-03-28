أول مركز يوغا نسائي يفتح أبوابه في غزة

في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية، تدرب الفلسطينية أمل خيال عددا من النساء كيف يعلمن أخريات اليوغا.

خيال ترأس أنشطة المرأة لدى منظمة "سي آي أس أس" الإيطالية الخيرية، وتتصدر مشروعا يهدف لتدريب 30 امرأة على تعليم اليوغا.

ويوجد عدد محدود من الأنشطة الترفيهية في القطاع الذي يسكنه مليونا نسمة، والذي يخضع لحصار تفرضه إسرائيل ومصر وفيه أعلى معدل للبطالة في العالم.

وتقول خيال على هامش إحدى حصص التدريب "نحاول أن نحول الأنشطة الجسدية إلى أنشطة تمكنهن من أن يفرغن نفسيا كل الضغوطات التي يشعرن بها وأن يشكلن كسيدات شبكة دعم نفسي لبعضهن البعض".

وتنخرط بعض المشاركات أيضا في عملية التدريس. وتقول خيال إن 19 من بين المشاركات ستصبحن معلمات لليوغا وإن 13 ستتعلمن تدريس الحيل المستخدمة في السيرك، مضيفة أن المزيد من السيدات عبرن عن رغبتهن في المشاركة في الصفوف المستقبلية.

وتقول إحدى المشاركات أمينة الزريعي وهي مدرسة للرياضة ومعالجة "كلنا في قطاع غزة نحتاج إلى اليوغا وبالذات المرأة لأننا نعيش ظروفا معيشية صعبة ... لا توجد أماكن ترفيهية نخرج الكبت فيها".