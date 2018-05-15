غزة.. احتجاجات جديدة وجلسة لمجلس الأمن

تشهد غزة الثلاثاء مظاهرات جديدة غداة مقتل 60 فلسطينيا وإصابة المئات خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين عند الحدود بين القطاع وإسرائيل، بينما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة وسط قلق دولي بشأن ما يجري في غزة.

وتعقد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها الكويت، في الساعة الـ10 بتوقيت نيويورك (14:00 ت.غ)، حسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

وأثارت التطورات في غزة قلقا دوليا ودعوات لضبط النفس، ونددت عدة دول ومنظمات بما وصفته بالاستخدام المفرط للعنف من جانب القوات الإسرائيلية، في حين أكدت إسرائيل حقها في الدفاع عن حدودها أمام ما وصفتها بالأعمال "الإرهابية" لحركة حماس.

وارتفع بذلك إلى أكثر من مئة عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 آذار/مارس في غزة، حيث يتجمع آلاف السكان من القطاع على طول السياج الأمني مع إسرائيل للتظاهر.

من جهة أخرى، قالت إسرائيل إنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي تمر من خلاله إمدادات حيوية إلى القطاع الثلاثاء. وكان المعبر قد أغلق بعدما اقتحم محتجون فلسطينيون الجمعة الجانب الفلسطيني منه وأشعلوا النيران في خط أنابيب للغاز وفي حزام لنقل البضائع.