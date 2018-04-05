واشنطن تدعو متظاهري غزة للابتعاد عن المنطقة العازلة

دعا البيت الأبيض الخميس المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى عدم الاقتراب من حدود القطاع مع إسرائيل، وذلك عشية تظاهرات مرتقبة الجمعة.

وقال مبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في بيان إن على قادة التظاهرات إبلاغ المحتجين بأن "يسيروا بشكل سلمي ويمتنعوا عن كافة أشكال العنف ويبقوا خارج المنطقة العازلة البالغة 500 متر".

ودان غرينبلات "القادة والمتظاهرين الذين يدعون إلى العنف أو يرسلون المتظاهرين، بما في ذلك الأطفال، إلى السياج (العازل)، مع علمهم بأنهم قد يتعرضون للإصابة أو القتل".

وكانت التظاهرات التي حملت اسم "يوم العودة" يوم الجمعة الماضي شهدت سقوط 19 قتيلا بين صفوف المحتجين إضافة إلى إصابة عشرات آخرين.