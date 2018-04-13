جرحى في احتجاجات جديدة في غزة

أصيب سبعة فلسطينيين على الأقل الجمعة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على متظاهرين ألقوا حجارة وأحرقوا إطارات سيارات عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وتدفق آلاف المحتجين على المنطقة الحدودية للأسبوع الثالث على التوالي في إطار ما أطلق عليه الفلسطينيون "مسيرة العودة الكبرى".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن القوات الإسرائيلية "تستخدم وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقا لتعليمات إطلاق النار".
وأضاف أن "جيش الدفاع لن يسمح بالمساس بالشبكات الأمنية والسياج التي تحمي مواطني إسرائيل وسيواجه المشاغبين العنيفين والمخرّبين المشتركين بذلك".
قوات جيش الدفاع تستخدم وسائل تفريق #المظاهرات وإطلاق النار وفقًا لتعليمات إطلاق النار.#جيش_الدفاع لن يسمح بالمساس بالشبكات الأمنية و #السياج الّتي تحمي #مواطني #إسرائيل وسيواجه #المشاغبين العنيفين و #المخرّبين المشتركين بذلك.#مش_سلمية_إرهابية#مش_عودة_فوضى#جمعة_المولوتوف— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 13, 2018
واتهم أدرعي متظاهرين بمحاولة اختراق الحاجر الأمني ومحاولات لرمي قنبلة وزجاجات حارقة.
في السّاعة الأخيرة كانت هناك عدة محاولات للمساس بالحاجز الأمني واختراقه. كما كانت هناك محاولات تخريبيّة لرمي قنبلة، وزجاجات حارقة، والقيام بأعمال الشغب في منطقة الحاجز الأمني.#مش_سلمية_إرهابية#مش_عودة_فوضى#جمعة_المولوتوف— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 13, 2018