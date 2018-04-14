مقتل أربعة مسلحين فلسطينيين بانفجار في غزة

قتل أربعة فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي في انفجار يبدو عرضيا بالقرب من الحدود بين غزة وإسرائيل السبت.

وذكرت الحركة أن أربعة من مقاتليها قتلوا أثناء "تحضيرات" من دون الكشف عن تفاصيل.

وكان مسعفون في موقع الانفجار بمنطقة رفح قد قالوا إن سببه قذيفة دبابة إسرائيلية، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي نفى في تغريدة على تويتر تنفيذ القوات الإسرائيلية غارة في القطاع واصفا ذلك بالأكاذيب.

خلافًا لما نشر لم تنفذ اي غارة لجيش الدفاع في منطقة #رفح — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 14, 2018

إذن، ما هي الأكاذيب الّتي لفّقوها هذه المرّة؟ مرّة أخرى ألقوا المسؤولية على #جيش_الدفاع عن انفجار داخلي. مرّة أخرى، 4 نشطاء إرهابيين تابعين للمنظمة المدعومة والموَجَّهة من قِبل #إيران في منطقة المظاهرات العنيفة في #رفح مع نفس الوسائل التي يستخدمونها كل اسبوع. pic.twitter.com/65ZIjVDREg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 14, 2018

ويأتي الانفجار بعد يوم على الاحتجاجات الأسبوعية التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين على طول الحدود بين غزة وإسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي.

وتتهم إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع وغيرها من الجماعات المسلحة باستغلال الاحتجاجات كغطاء للتخطيط لهجمات.