واشنطن تمنع طلبا لإجراء تحقيق مستقل حول غزة

منعت الولايات المتحدة الإثنين تبني بيان لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث العنف التي شهدتها الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في وقت سابق.

وجاء في مسودة البيان وفق وكالة الصحافة الفرنسية أن "مجلس الأمن يعرب عن غضبه وحزنه لمقتل مدنيين فلسطينيين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي".

وجاء في النص أيضا "يدعو مجلس الأمن لتحقيق مستقل وشفاف" في أحداث غزة حيث قتل 58 فلسطينيا وأصيب 2700 على الأقل خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وحملت الولايات المتحدة في وقت سابق حركة حماس التي تسيطر على غزة المسؤولية، مؤكدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

تحديث (16:15 ت.غ)

الكويت تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن

أعلنت بعثة الكويت في الأمم المتحدة الاثنين أنها دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن صباح الثلاثاء حول الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتل عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال مندوب فلسطين لدى المنظمة الدولية رياض منصور إن نظيره في مقر الأمم المتحدة في جنيف يسعى إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل حول ما وقع الاثنين في غزة.

يأتي ذلك فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ من أي عمل أحادي"، مشددا على أن "القدس هي واحدة من قضايا الحل النهائي التي يجب أن تحل على طاولة المفاوضات".

ودشنت الولايات المتحدة رسميا سفارتها في مدينة القدس الاثنين خلال حفل تضمن كلمة مصورة للرئيس دونالد ترامب. وقبيل ساعات على مراسم افتتاح السفارة، قتل عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات خلال اشتباكات بين محتجين وقوات إسرائيلية على حدود القطاع.