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غارات إسرائيلية على غزة ردا على هجوم بعبوة ناسفة

مقاتلات إسرائيلية

شن الجيش الإسرائيلي السبت غارات جوية على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة بعد تفجير أسفر عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين على الحدود مع القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حساب المتحدث باسمه جوناثان كونريكوس على تويتر إن طائراته شنت غارات على ستة أهداف عسكرية في القطاع تابعة لحماس، من بينها نفق في حي الزيتون، ومجمعات عسكرية بالقرب من دير البلح وخان يونس:

وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات طالت ثلاث قواعد لحماس شرق مدينة غزة، من دون أن تسفر عن إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد في بيان بأن أربعة من جنوده أصيبوا، من بينهم اثنان إصاباتهما "بالغة"، بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم قرب السياج الذي يفصل إسرائيل عن القطاع.

واتهم المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية حركة حماس بالمسؤولية عن الهجوم، مشيرا إلى أن العبوة التي تم تفجيرها وضعت الجمعة خلال إحدى التظاهرات.

وجاء على حساب المتحدث باسم الجيش في تويتر أن حماس "مسؤولة عن الهجوم وتبعاته":

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يحضر مؤتمر ميونخ للأمن، ما حدث بأنه "خطير"، مؤكدا أن بلاده سترد "بالشكل المناسب".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا أكبر عدد لجنود إسرائيليين يصابون في هجوم منفرد منذ حرب عام 2014.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن مطلع الشهر الجاري غارات على جنوب القطاع بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل.

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