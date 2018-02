إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة قصف موقع لحركة حماس في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القصف استهدف موقع مراقبة تابعا لحماس في جنوب القطاع، مشيرا إلى أنه رد على الصاروخ الذي أطلق في وقت متأخر الخميس على جنوب إسرائيل.

وأضاف الجيش أنه يحمل حماس مسؤولية كل أعمال العنف المنطلقة من قطاع غزة.

Overnight, in response to the rocket fired at southern Israel, an aircraft targeted a Hamas observation post in the southern Gaza Strip. The IDF holds Hamas accountable for all violence emanating from the Gaza Strip