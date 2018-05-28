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إطلاق نار كثيف من غزة على جنوب إسرائيل

جنود إسرائيليون قرب سديروت- أرشيف

تعرضت مدينة سديروت الواقعة جنوبي إسرائيل الاثنين لإطلاق نار كثيف مصدره قطاع غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن الحادث لم يسفر عن ضحايا، لكنه أدى إلى أضرار مادية بسيارات وبنايات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي "تم رصد إطلاق نيران رشاشات من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأطلقت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل في وقت سابق تحذيرا من هجوم صاروخي محتمل. ولم يتضح ما إذا كانت أي صواريخ قد سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل ذلك اعتقال فلسطينيين وصلا إلى السياج الأمني بين حدود القطاع وإسرائيل "بهدف تنفيذ اعتداء تخريبي" مشيرا إلى أنهما "حاولا اجتياز السياج".

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