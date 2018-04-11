قصف إسرائيلي يستهدف مواقع لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء توجيه ضربات لأهداف تابعة لحركة حماس في غزة، وذلك بعد أن استهدف تفجير وحدة هندسية تابعة للقوات الإسرائيلية كانت تعمل في شمال القطاع.

ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات من الجانب الإسرائيلي جراء التفجير الذي أفادت إذاعة الجيش بأنه استهدف حفارة ميكانيكية.

وقال بيان للجيش إنه "خلال نشاط روتيني في شمال غزة، انفجرت قنبلة كانت زرعت تحت غطاء أعمال الشغب، مستهدفة عربة هندسية (تابعة للجيش) على الجانب الغربي للجدار الحدودي".

وأضاف البيان أنه "ردا على ذلك، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية عددا من الأهداف التابعة لحماس".

ولم يحدد البيان موقع الأهداف أو السلاح الذي استعمل في استهدافها، لكن إسرائيل استخدمت في الماضي المدفعية والغارات الجوية على حد سواء لضرب أهداف تابعة للحركة التي تسيطر على القطاع.