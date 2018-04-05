ضربة جوية إسرائيلية قرب السياج الأمني مع غزة

لقي فلسطيني مصرعه الخميس في غارة جوية قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت إرهابيا مسلحا حاول الاقتراب من السياج الأمني الذي يفصل بين غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة لها إنها لن تسمح لأي شخص بالمساس بأمن الإسرائيليين.

Overnight, an IAF aircraft targeted an armed terrorist adjacent to the security fence in northern Gaza. The IDF will not allow any harm to the security of Israeli civilians and will continue to operate against terrorists who are involved in acts of terror — IDF (@IDFSpokesperson) April 5, 2018

وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في غزة أكدت استهداف فلسطيني بغارة جوية قرب حدود القطاع الشرقية مع إسرائيل، وقالت إنه توفي متأثرا بجروحه في مستشفى الشفاء، غير أنها لم تكشف عن هويته.

وتشهد المنطقة الحدودية بين غزة واسرائيل توترا على خلفية احتجاجات للفلسطينيين تزامنت مع ما يسمى بيوم العودة، أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين.