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قتلى في المواجهات على الحدود بين إسرائيل وغزة

جانب من مواجهات الجمعة على الحدود بين القطاع وإسرائيل

قتل أربعة فلسطينيين في قطاع غزة الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على الحدود الشرقية للقطاع بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان إن أكثر من 600 فلسطيني أصيبوا بجروح بينهم نحو 120 أصيبوا بالرصاص الحي، سبعة منهم في حال الخطر.

وأعلنت أيضا إصابة مسعفين وخمسة صحافيين، اثنان منهم بالرصاص الحي أحدهما مصور وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وتجمع الجمعة عدة آلاف من الفلسطينيين على طول الحدود بين القطاع وإسرائيل ضمن حملة تسمى "مسيرات العودة وكسر الحصار" بدأت منذ 30 آذار/مارس الماضي.

وتشهد المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل منذ ذلك الحين مواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 125 فلسطينيا وإصابة الآلاف.

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