فرنسا.. اعتقال مشتبهين من أصل مصري خططا لهجوم كيميائي

قالت باريس الجمعة إن أجهزتها الأمنية أفشلت محاولة جديدة لتنفيذ هجوم بمادة سامة في فرنسا، واعتقال شقيقين من أصل مصري يشتبه في تخطيطهما للعملية.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب لشبكة "بي أف أم تي في" بأن الهجوم كان سينفذ بمادة الريسين الشديدة السمية.

وتابع الوزير أن الشقيقين "كانت بحوزتهما ارشادات حول كيفية صنع السم من مادة الريسين"، مضيفا أنهما كانا يتواصلان عبر تطبيق تليغرام.

وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية إن "عملية اعتقال الشقيقين تمت في الدائرة الأولى في باريس"، موضحا أن أحدهما "أقر بأنه كان ينوي تنفيذ" عملية.

وتابع المصدر أن عملية الاعتقال تمت في 11 أيار/مايو، عشية الاعتداء بالسكين الذي نفذه متشدد فرنسي من أصل شيشاني يدعى حمزة عظيموف في حي الأوبرا بباريس وقتل فيه رجل وجرح خمسة.

وأفشلت السلطات ما مجمله 51 محاولة اعتداء منذ كانون الثاني/يناير 2015، حسب ما أعلن رئيس الوزراء ادوار فيليب في أواخر آذار/مارس الماضي.