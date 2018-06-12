فرنسا... تحرير رهينتين واعتقال محتجزهما

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب تحرير رهينتين واعتقال محتجزهما في باريس.

وكان عشرات من رجال الشرطة قد احتشدوا في منطقة وسط باريس الثلاثاء بعدما احتجز رجل مسلح "رهائن" بحسب مصادر في الشرطة الفرنسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر لم تسمه قوله إن "مسلحا يحتجز رهينتين على الأقل".

وأضاف أن "الوضع ملتبس جدا" ولكن لا يبدو أن له صلة بالإرهاب، كاشقا عن محادثات جارية مع الرجل لمعرفة الدوافع.

وقد أصيب شخص واحد على الأقل بجروح طفيفة خلال الاشتباك مع محتجز الرهائن، قبل وصول رجال الشرطة.

وتعيش باريس حالة تأهب عالية في الأوساط الأمنية بعد تعرضها لسلسلة هجمات "جهاديين" في السنوات الثلاث الماضية، آخرها وقع في باريس الشهر الماضي وأسفر عن مقتل شخص واحد.