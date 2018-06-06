فرنسا محذرة إيران: تقتربون من الخط الأحمر

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء إيران من "التلاعب بالخطوط الحمراء"، بعد تصريحاتها بأنها قد تزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي.

وقال لودريان في تصريح لراديو أوروبا-1 إن إيران اقتربت من "الخط الأحمر" في تصريحاتها الأخيرة، لكنه قال إن "خطط إنقاذ الاتفاق النووي ما زالت كما هي".

وأضاف "دائما ما يكون التلاعب بالخط الأحمر خطيرا".

وجاءت تصريحات لودريان بعد يوم من دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فرنسا إلى مواجهة "عدوانية إيران" في المنطقة، وتأكيده أن الاتفاق النووي مع إيران "سيموت بسبب الضغوطات الاقتصادية".

وكانت طهران قد أبلغت الثلاثاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تعتزم رفع قدرتها على تخصيب اليورانيوم من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لديها.

وعاد التوتر بين إيران والغرب منذ أن قرر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية.