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امرأة تنفذ هجوما بسكين في فرنسا

عناصر من الأمن الفرنسي

أعلنت السلطات الفرنسية الأحد أن شخصين أصيبا عندما هاجمتهما امرأة كانت تحمل سكينا في أحد المتاجر في بلدة سيين سور مير بمدينة تولون جنوبي فرنسا.

وقال النائب العام برنار مارشال إن شخصا أصيب في الصدر وأودع المستشفى، كما أصيبت موظفة بالمتجر بجروح طفيفة.

وأضاف مارشال "يبدو أنها حادثة معزولة لشخص يعاني من اضطرابات نفسية"، موضحا أن "هذا لا يعني أنها ليست متطرفة".

وأشار إلى أن "الشرطة فتشت منزل المعتدية لتحديد ما إذا كانت لها أي صلة بتنظيم داعش، لكنها لم تعثر إلا على نسخة من القرآن وعلم لدولة الجزائر".

وكانت فرنسا قد شهدت هجوما مماثلا الشهر الماضي عندما أقدم شخص على طعن عدة أشخاص في منطقة يرتادها السياح بالقرب من دار أوبرا باريس.

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