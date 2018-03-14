فورد تسحب أكثر من مليون سيارة بسبب المقود

أعلنت شركة "فورد" للسيارات الأربعاء استعادة نحو 1.38 مليون سيارة في أميركا الشمالية بسبب مشكلة في المقود تسببت في حادثين.

والسيارات المعنية هي "فورد فيوجن" المجمعة في مصنع فلات روك بولاية ميشيغان بين آب/أغسطس 2013 وشباط/فبراير 2016 وفي مصنع هيرموسيلو بالمكسيك بين تموز/يوليو 2013 و5 آذار/مارس 2018.

وقال بيان للشركة إن "في السيارات المعنية لا يحافظ مسمار عجلة التوجيه على اتجاه الدوران، ما قد يؤدي إلى عدم الاستجابة الفورية. وإذا لم يتم شد مسمار المقود، يمكن أن تنفك عجلة القيادة وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة وزيادة مخاطر الحوادث".

وتكفل وكلاء شركة فورد بتغيير مسمار عجلة القيادة مجانا، حسب ما أفادت الشركة التي قالت إنها استدعت ايضا ستة آلاف سيارة فورد "فوكاس" في أميركا الشمالية مصنعة بين 2013 و2016 وفورد "فيوجن" مصنعة بين 2013 و2015 بسبب مخاطر نشوب حريق.