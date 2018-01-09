زيدان يرفض ضم لاعبين جدد للفريق الملكي

رفض مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم زين الدين زيدان ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم احتلال فريقه المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وبفارق 16 نقطة عن المتصدر برشلونة.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي الثلاثاء إنه يثق بالتشكيلة الحالية للفريق الملكي، وأضاف أن "هناك أوقاتا صعبة نجتازها في الموسم، لكن كل شيء لا يزال أمامنا وسنرى ما يحدث من الآن و حتى نهاية الموسم".

وأنفق برشلونة، منافس ريال مدريد التقليدي، 160 مليون يورو (190 مليون دولار) في صفقة قياسية لضم صانع ألعاب فريق ليفربول الإنكليزي، البرازيلي فيليب كوتينيو، الاثنين الماضي.

ويواجه ريال مدريد في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في شباط/ فبراير المقبل، لكنه يقدم عروضا ضعيفة في الدوري الإسباني، كان آخرها خلال مباراته أمام سيلتا فيغو الذي يحتل المركز الـ15 يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل.