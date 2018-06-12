قيمة المنتخبات العربية المشاركة في مونديال روسيا

حل المنتخب المصري في المرتبة الأولى عربيا من حيث القيمة السوقية للاعبيه بفضل نجمه الدولي الأبرز محمد صلاح، بحسب المجموعة البحثية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم "فوتبول أوبزرفاتوري".

وحسب إحصائية حديثة نشرتها المجموعة على موقعها الإلكتروني، جاء المنتخب المصري في المرتبة الـ17 من بين المنتخبات الـ 32 المشاركة في كأس العالم 2018، بقيمة 232 مليون يورو، يمثل نجم نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح وحده 74 في المئة منها بقيمة 171 مليون يورو.

وجاء المنتخب المغربي كثاني أفضل المنتخبات العربية وفي المركز الـ 21 من حيث القيمة السوقية بقيمة 138 مليون يورو، يمثل منها لاعب نادي شالكه الألماني أمين حارث نسبة 18 في المئة بقيمة 25 مليون يورو.

أما منتخب تونس فبلغت القيمة السوقية للاعبيه 58 مليون يورو في المرتبة الـ 27، كان أبرزهم لاعب نادي مونبلييه الفرنسي إلياس السخيري بنسبة 17 في المئة وبقيمة 10 ملايين يورو.

واحتل المنتخب السعودي لكرة القدم المركز قبل الأخير (الـ 31)، حيث بلغت القيمة السوقية للاعبيه 21 مليون يورو، يمثل لاعب نادي اتحاد جدة السعودي فهد المولد 14 في المئة منها بقيمة ثلاثة ملايين يورو.