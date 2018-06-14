أحذية ذكية وأجهزة رصد.. إلى أن تصل تكنولوجيا كرة القدم؟

في نهائي كأس العالم عام 2014، وبينما كانت المباراة تشهد تعادلا بين ألمانيا والأرجنتين، قرر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف إشراك اللاعب ماريو غوتزه في الدقيقة الـ88.

كان ذلك قرارا صائبا، فغوتزه أصبح البديل الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي أحرز هدف الفوز بالبطولة.

لكن ما الذي دفع لوف إلى إشراك غوتزه تحديدا، من بين بدلاء المنتخب الألماني الآخرين؟

قبل البطولة، ارتدى لاعبو المنتخب الألماني أجهزة صغيرة خلال التمارين لرصد سرعة كل لاعب والمسافة التي يقطعها خلال التدريب، بالإضافة إلى سرعة نبضات القلب.

حلل لوف ومساعدوه هذه البيانات بعد كل تدريب، ليحددوا مستوى أداء كل لاعب، وبناء عليه وضعوا برامج تدريب لتحسين أداء اللاعبين، ووظفوا كل لاعب بشكل جيد في خطة اللعب.

هذه فقط كانت البداية، فأجهزة الرصد الرياضية تبدو واعدة جدا، وهو ما يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى دراسة كيفية الاستفادة منها بشكل أكبر.

الفكرة هي أن يرتدي لاعبو المنتخبات الوطنية أجهزة رصد البيانات لأغراض التدريب، وربما مستقبلا قد يصل الأمر إلى ارتدائها في المباريات الحية.

وتفتح هذه التكنولوجيا الباب أمام عدد غير محدود من الاستخدامات، فقد تجد طريقها إلى وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية لتقديم تحليل آني عن أداء اللاعبين.

وحاليا يوجد بالأسواق، بعض الأجهزة التي تساعد على رصد بيانات الرياضيين بشكل عام، من بينها:

- الأحذية الذكية:

أحذية تحتوي على مجسات تقيس المسافات التي قطعها الرياضيون وسرعتهم خلال وقت معين.

تتصل عادة بتطبيق على الهواتف الذكية لجمع البيانات وتحليلها.

وهذا مقطع فيديو لأحد الأحذية الذكية التي طورتها شركة Sensoria Fitness:

​- جهاز Zepp Play soccer:

جهاز صغير يعلق على الجوارب ويجمع بيانات لاعبي كرة القدم خلال التدريبات. يتم توصيله بتطبيق على الهواتف النقالة، ويعتمد على خوارزميات معينة لتحليل البيانات.

- جهاز Optime Eye:

طورته شركة كاتابولت سبورتس بالتعاون مع معهد الرياضة الأسترالي.

يستخدم حاليا في تحليل البيانات لأكثر من 20 رياضة.​

في كرة القدم، يمكن استخدامه في تدريبات حراس المرمى، إذ يرصد مستوى القفزات واتجاهها وسرعتها.

- كرة أديداس MiCoach :

طورتها الشركة الألمانية، وتحتوي على مجسات، تقيس قوة ضرب الكرة وطرق التحكم بها.​