عمان تحرز لقب خليجي 23

توجت عمان بلقب بطولة كأس الخليج 23 للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها على الإمارات، في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة على استاد جابر في الكويت.

ولم يتمكن الفريقان من إحراز أية أهداف خلال شوطي المباراة الأصليين والإضافيين، ليحتكما إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت في النهاية للعمانيين بخمسة أهداف مقابل أربعة.

واستحق الحارس العماني فايز الرشيدي لقب رجل المباراة بعدما أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 من هدف عبر تصديه لركلة جزاء نفذها الإماراتي عمر عبد الرحمن، وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه.

وكانت عمان قد خسرت لقب خليجي 18 أمام الإمارات بهدف نظيف، في عام 2007، كما خسرت المباراة الأولى ضمن البطولة الحالية أمام ذات الفريق بهدف نظيف أيضا.