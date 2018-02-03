وفاة 16 طفلاً بالإنفلونزا في الولايات المتحدة

ازداد تفشي الإنفلونزا سوءا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مع توجه المزيد من الناس إلى عيادات الأطباء وأقسام الطوارئ وتسجيل أعلى معدلات نقل مرضى إلى المستشفيات بسبب هذا المرض منذ ما يقرب من 10 سنوات، وفق ما أعلن مسؤولو صحة أميركيون.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقريرها الأسبوعي الجمعة إن 16 طفلا توفوا متأثرين بالإنفلونزا خلال الأسبوع الذي انتهى في 27 كانون الثاني/يناير، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الأطفال إلى 53 حالة خلال الموسم الحالي.

ومن بين كل مئة ألف شخص من تعداد السكان الإجمالي للولايات المتحدة نقل نحو 51 مريضا إلى المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا وهو ما يفوق معدل الإصابات في آخر تفش حاد للمرض في موسم 2014-2015.

وقالت الطبيبة آن شوتشات القائمة بأعمال مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن معدل دخول المرضى المستشفيات منذ مطلع العام "في أعلى مستوياته منذ بدأنا الرصد بهذه الطريقة".

وأضافت "نخشى أن يكون هذا العام أسوأ من موسم 2014-2015 خاصة بعد تحطيم الرقم القياسي السابق".

وهذا هو الأسبوع العاشر في موسم الإنفلونزا الحالي في الولايات المتحدة والذي يتوقع أن يستمر لأسابيع أخرى.