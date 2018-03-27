امرأة تتزوج من شجرة.. والسبب؟

كثيرا ما نسمع عن حالات زواج غريبة، وهذه المرة لامرأة من ولاية فلوريدا قررت الزواج من شجرة عمرها 100 عام.

شجرة اللبخ في حديقة سنل فاملي بارك بمدينة فورت مايرز في فلوريدا ارتبطت بامرأة أصغر منها عمرا هي كارين كوبر (60 عاما) في حفل خاص أقيم يوم السبت الماضي.

عادة تستقبل الحديقة حفلات الزواج العادية، لكن زواجا من هذا النوع أمر غير مألوف فيها.

اتخذت المرأة التي تعيش في فورت مايرز منذ أربعة عقود هذا القرار ردا على خطط لبلدية المدينة لقطع الشجرة بسبب مخاوف من سقوطها.

قالت كوبر لشبكة إيه بي سي "عندما سمعت أن المدينة تنوي قطع الشجرة، قلت لنفسي: لا أعتقد ذلك".

تخشى السيدة فقدان شجرة أخرى بعد أن دمر الإعصار إرما، الذي اجتاح المدينة في وقت سابق، العديد من الأشجار.

وترى أن الشجرة نقطة محورية في الحديقة وبدونها ستصبح الحديقة مجرد "مساحة شاغرة".

حضر حفل الزواج حوالي 80 شخصا، أرادوا التعبير عن رفصهم لاقتلاع الشجرة. لم يتم استدعاء رجل دين لمباركة الزواج، ولم يوجد خاتم.

لكن الحفل لم يخلُ من كعكة وكانت على شكل شجرة.



