الجيش الأميركي يكرم ثلاثة طلاب قضوا بحادث فلوريدا

منح الجيش الأميركي وسام البطولة لثلاثة طلاب قضوا في الهجوم المسلح الذي وقع الأسبوع الماضي على مدرسة بولاية فلوريدا، وأسفر عن مصرع 17 شخصا.

وقال متحدث باسم الجيش إن الوسام منح للطلاب ألينا بيتي (14 عاما)، وبيتر وانغ (15 عاما)، ومارتن دوك (13 عاما)، وقد كانوا ضمن برنامج التدريب العسكري (JROTC) في المدرسة التي قضوا بها.

وقال الجيش في بيان إنهم حققوا إنجازا منقطع النظير، وأظهروا شجاعة كبيرة.

وتسلمت عائلة بيتي الوسام خلال جنازتها التي حضرها حوالي 1500 شخص الاثنين، بينما تسلمته عائلة وانغ الثلاثاء، ومن المقرر أن يمنح لعائلة دوك السبت المقبل خلال جنازته.

وقالت شبكة فوكس إن وانغ، الذي كان مرتديا الزي الرسمي للبرنامج العسكري، أظهر بطولته عندما كان يساعد الطلاب والمعلمين على الهرب من مطلق النار.

وأشار زميل له إلى أنه ظل ممسكا لأحد الأبواب بهدف السماح للآخرين بالهرب بسرعة. وقالت شبكة سي إن إن إنه تعرض لإطلاق نار عدة مرات.

وأعلنت أكاديمية ويست بوينت العسكرية الأميركية قبول وانغ بها بعد وفاته تقديرا لشجاعته.

وأعلن حاكم فلوريدا ريك سكوت في تغريدة أنه كلف الحرس الوطني في فلوريدا بتكريم الطلاب الثلاثة وحضور جنازاتهم:

I’ve directed the @FLGuard to honor the three fallen JROTC members from Marjory Stoneman Douglas High School. @FLGuard members will be attending funeral services and paying respect to these JROTC members, their families and loved ones. https://t.co/0w8Lnuh5ro — Rick Scott (@FLGovScott) February 20, 2018

ويمنح وسام البطولة لطلاب برنامج JROTC الذين قاموا بأعمال تنطوي على "القبول بالخطر وتولي مسؤولية غير عادية".