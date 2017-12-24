قتلى في سقوط طائرة بفلوريدا

قتل أربعة أشخاص الأحد في حادث سقوط طائرة بمطار بارتو في ولاية فلوريدا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

وسقطت الطائرة ذات المحرك المزدوج بعد محاولة غير ناجحة للإقلاع في الصباح الباكر.

وقال غريدي جود قائد شرطة مقاطعة بولك بالولاية في مؤتمر صحافي إن الطائرة حاولت الإقلاع وسط ضباب شديد "لم يكن يجب أن يقلع خلاله أحد".

PCSO & @PolkFire on scene of twin-engine plane crash with several deaths near end of runway @ Ben Durrance Rd on Bartow Airbase. Cross street Bomber Rd. PIOs setting up media staging. FAA & NTSB enroute. PCSO will do death investigations. More info soon via Media Alert & Twitter. — Polk County Sheriff (@PolkCoSheriff) December 24, 2017

وأكد جود وفاة كل من كانوا على متن الطائرة الصغيرة، وسيتم الكشف عن هوياتهم في وقت لاحق.

المصدر: وسائل إعلام أميركية