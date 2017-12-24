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من أميركا

قتلى في سقوط طائرة بفلوريدا

مطار بارتو بولاية فلوريدا

قتل أربعة أشخاص الأحد في حادث سقوط طائرة بمطار بارتو في ولاية فلوريدا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

وسقطت الطائرة ذات المحرك المزدوج بعد محاولة غير ناجحة للإقلاع في الصباح الباكر.

وقال غريدي جود قائد شرطة مقاطعة بولك بالولاية في مؤتمر صحافي إن الطائرة حاولت الإقلاع وسط ضباب شديد "لم يكن يجب أن يقلع خلاله أحد".

وأكد جود وفاة كل من كانوا على متن الطائرة الصغيرة، وسيتم الكشف عن هوياتهم في وقت لاحق.

المصدر: وسائل إعلام أميركية

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