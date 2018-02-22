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من أميركا

فلوريدا تطلب دعما ماديا عقب حادث إطلاق النار

حالة من الهلع بين طلاب المدرسة في فلوريدا

طلبت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية من الحكومة الفدرالية مليون دولار على الأقل كدعم طارئ عقب اعتداء مسلح على مدرسة ثانوية أسقط 17 قتيلا، حسب خطاب موجه لوزارة العدل كشف عنه الخميس.

وأوضح الخطاب، الذي أرسل الثلاثاء، أن كلفة الاستجابة لإطلاق النار الذي حدث بمدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس بمدينة باركلاند "لا يمكن تحديدها بعد"، موضحا أن المبلغ المطلوب مبدئي، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وتقول السلطات المحلية في الولاية إنها تكبدت "كلفة (مادية) ضخمة"، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب سيساهم في تغطية نفقات التحقيقات.

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