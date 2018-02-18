قتلى في إطلاق نار أمام كنيسة في روسيا

قتل شخص خمس نساء الأحد في إطلاق نار وقع أمام كنيسة أرثوذكسية في مدينة كيزليار شمال جمهورية داغستان المسلمة في منطقة القوقاز الروسية، حسب ما أعلنت السلطات المحلية التي أكدت مقتل المهاجم.

وقالت وزارة الداخلية المحلية في بيان إن "مجهولا أطلق النار من بندقية صيد في كيزليار ما أدى إلى مقتل أربع نساء".

وقضت امرأة خامسة لاحقا متأثرة بجروحها في المستشفى، وفق ما قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة زالينا مورتزالييفا لوكالة تاس الروسية.

وأفادت وزارة الداخلية بأن المهاجم الذي أصاب أيضا عنصرين في قوات الأمن تمت "تصفيته" خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال المدير المساعد للفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية رسول تميربيكوف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن مطلق النار هو أحد سكان كيزليار ومن مواليد 1995.

ونقلت صحف روسية عن كاهن أن المهاجم أطلق النار على مصلين كانوا حضروا لتوهم قداس الأحد عشية بدء الصوم الأرثوذكسي.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية جثة رجل ملتح يرتدي سترة عسكرية قالت إنه المهاجم.

وداغستان المجاورة للشيشان وذات الغالبية المسلمة تعتبر من أفقر المناطق الروسية وأكثرها اضطرابا.

وتشهد بانتظام هجمات تبنى تنظيم داعش المتشدد عددا منها علما بأن المتمردين الإسلاميين في القوقاز الروسي كانوا اعلنوا مبايعته في حزيران/يونيو 2015.