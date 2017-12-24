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العراق

بالصور.. أول قداس لعيد الميلاد في الموصل بعد تحريرها

قداس عيد الميلاد في كنيسة مار بولص بالموصل

أحيا سكان الموصل الأحد قداس عيد الميلاد في كنيسة مار بولص للكلدان للمرة الأولى منذ تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش.

وأطلق المحتفلون الزغاريد تعبيرا عن "الفرح" بمعاودة طقوسهم وسط إجراءات أمنية مشددة في المدينة التي استعادتها القوات العراقية في تموز/يوليو الماضي.

أحيا الموصليون القداس هذا العام للمرة الأولى منذ تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش
أحيا الموصليون القداس هذا العام للمرة الأولى منذ تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش

قوات أمن عراقية تواجدت لتأمين القداس
قوات أمن عراقية تواجدت لتأمين القداس

ويحتفل المسيحيون بالميلاد بعد أن منع داعش الوجود المسيحي في المدينة منذ سيطرته عليها منتصف عام 2014.

وكنيسة مار بولص هي الوحيدة التي ما زالت قائمة في الموصل.

القداس أقيم في كنيسة مار بولص بالموصل
القداس أقيم في كنيسة مار بولص بالموصل

وأعاد مجموعة من الشباب تأهيل الكنيسة قبل أيام قليلة مع تعليق ستائر على النوافذ التي تطاير زجاجها جراء المعارك والانفجارات.

ووسط الشموع واشجار الميلاد والستائر البيضاء، اختلط مسلمون مع المسيحيين، فضلا عن المسؤولين من السلطات المحلية والمؤسسات العسكرية.

عراقيون داخل كنيسة مار بولص في الموصل
عراقيون داخل كنيسة مار بولص في الموصل

القربان المقدس أحد أهم طقوس القداس
القربان المقدس أحد أهم طقوس القداس

وتعتبر نينوى من أقدم مواطن المسيحيين في الشرق حيث تعود جذورهم إلى القرون المسيحية الأولى.

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