بالصور.. أول قداس لعيد الميلاد في الموصل بعد تحريرها

أحيا سكان الموصل الأحد قداس عيد الميلاد في كنيسة مار بولص للكلدان للمرة الأولى منذ تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش.

وأطلق المحتفلون الزغاريد تعبيرا عن "الفرح" بمعاودة طقوسهم وسط إجراءات أمنية مشددة في المدينة التي استعادتها القوات العراقية في تموز/يوليو الماضي.

ويحتفل المسيحيون بالميلاد بعد أن منع داعش الوجود المسيحي في المدينة منذ سيطرته عليها منتصف عام 2014.

وكنيسة مار بولص هي الوحيدة التي ما زالت قائمة في الموصل.

وأعاد مجموعة من الشباب تأهيل الكنيسة قبل أيام قليلة مع تعليق ستائر على النوافذ التي تطاير زجاجها جراء المعارك والانفجارات.

ووسط الشموع واشجار الميلاد والستائر البيضاء، اختلط مسلمون مع المسيحيين، فضلا عن المسؤولين من السلطات المحلية والمؤسسات العسكرية.

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وتعتبر نينوى من أقدم مواطن المسيحيين في الشرق حيث تعود جذورهم إلى القرون المسيحية الأولى.