تصنيف فيفا.. تونس تواصل الصدارة العربية ومصر والمغرب تتقدمان

احتلت تونس صدارة الفرق العربية في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس، فيما استمرت ألمانيا في صدارة الترتيب العالمي.

وستدخل تونس كأس العالم وهي الأعلى تصنيفا بين المنتخبات العربية لكنها تراجعت سبعة مراكز إلى المركز 21، بينما حلت المغرب في المركز 41 ومصر (45)، وكلاهما تقدم مركزا واحدا.

أما السعودية فاحتلت الترتيب الـ67 بدون أي تغيير في موقعها السابق.

جدول بترتيب الدول العربية:

الفريق الترتيب العالمي تغير المراكز (+تقدم /- تراجع) تونس 21 -7 المغرب 41 +1 مصر 45 +1 الجزائر 66 -2 السعودية 67 لا تغيير سورية 73 +3 الإمارات 77 +4 لبنان 79 +3 سلطنة عمان 84 +3 العراق 89 +2 قطر 98 +3 الأراضي الفلسطينية 99 -3 ليبيا 101 -1 موريتانيا 107 -2 الأردن 110 +8 البحرين 113 +3 السودان 128 -2 اليمن 133 -9 الكويت 159 +1

وجاءت المراكز العشر الأولى كالتالي: ألمانيا، البرازيل، بلجيكا، البرتغال، الأرجنتين، سويسرا، فرنسا، بولندا، تشيلي، أسبانيا.

وتذيلت روسيا قائمة الفرق الـ32 المشاركة في المونديال الكروي الذي تستضيفه هذا الشهر، بعد تراجعها أربعة مراكز إلى المركز 70.

المصدر: فيفا/ وكالات