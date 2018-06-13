رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ( البنك المركزي) الأربعاء رفع معدل فع معدل فائدة الإقراض الرئيسية بالولايات المتحدة، في ثاني زيادة له هذا العام.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي نيته رفع معدل الفائدة مرتين خلال 2018 وأربع مرات في 2019، في مؤشر على المخاوف من تسارع التضخم.



وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على رفع معدل الفائدة إلى نطاق 1,75-2,0%، إلا أن التوقعات الاقتصادية الفصلية تظهر أن محافظي البنك المركزي يتوقعون أن تصل الفائدة بنهاية العام إلى 2,4% بدلا من 2,1% وهي النسبة المتوقعة في آذار/مارس الماضي. ويعني ذلك أربع زيادات هذا العام.

واستبعد الاحتياطي الفيدرالي أن يعرقل رفع سعر الفائدة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والذي وصفه بالـ "القوي".

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب رفع سعر الفائدة، قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن الاقتصاد الأميركي يظهر أداء جيدا وإن نسب التضخم الحالية مشجعة لكن "من السابق لأوانه إعلان الانتصار".