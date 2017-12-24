حكم قضائي يسمح باستئناف النظر ببعض طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة

ألزم حكم قضائي جديد في الولايات المتحدة إدارة الهجرة باستئناف النظر في طلبات بعض اللاجئين من 11 دولة شملهم أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يعلق بشكل مؤقت معاملاتهم حتى إجراء تقييم أمني لهم.

وأصدر القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت مساء السبت حكما في دعوى قدمتها منظمات حقوقية، ينص على أن الإدارة الأميركية تستطيع إجراء عملية المراجعة الأمنية، لكنها لا تستطيع التوقف عن قبول اللاجئين أو النظر في طلبات دخولهم، طالما كانت لديهم صلة تربطهم بالولايات المتحدة، تتمثل في علاقة وثيقة بشخص أو كيان. وأمر القاضي الحكومة باستئناف العمل على برنامج يسمح بلم شمل عائلات اللاجئين.

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ويشمل القرار الذي اعتمدته الإدارة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وينص على إجراء مراجعة أمنية في غضون 90 يوما، طالبي اللجوء من دول مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسورية واليمن. جدير بالذكر أن أكثر من 40 في المئة من اللاجئين إلى الولايات المتحدة قدموا من هذه البلدان في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقالت مجموعات حقوقية تمثل اللاجئين في دعواها إن حظر دخول اللاجئين "ينتهك الدستور وإجراءات اعتماد القواعد الفدرالية"، بينما أكد محامو وزارة العدل أن القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقليص أعداد اللاجئين القادمين لحماية الأمن الوطني.