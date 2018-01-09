راي: فك تشفير الأجهزة الإلكترونية مسألة سلامة عامة

قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) كريستوفر راي الثلاثاء إن عدم قدرة سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة على استخراج البيانات من الأجهزة الإلكترونية بسبب التشفير المحكم يعد "مسألة سلامة عامة ملحة".

وأوضح راي في كلمة بمؤتمر للأمن السيبري في نيويورك أن الـ"أف بي آي" لم يتمكن من استخراج البيانات من نحو 7800 جهاز إلكتروني في العام المالي المنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر، بالرغم من وجود تصريح قانوني له بذلك.

وأضاف أن الحل لتلك الأزمة "ليس واضحا" غير أنه يسعى إلى فتح نقاش حولها.

وتقول شركات التكنولوجيا وخبراء أمن رقمي إن محاولات "أف بي آي" لإيجاد طريقة للوصول إلى بيانات هواتف محمولة تخص مشتبه بهم جنائيا قد تضر بالأمن الرقمي وتعزز من قدرات القراصنة الإلكترونيين.

يذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي فشل عام 2016 في إقناع شركة "آبل" بفك تشفير أحد هواتفها المحمولة والذي استخدمه مسلح نفذ اعتداء بإطلاق النار في ولاية كاليفورنيا.