إف بي آي يدعو إيران لإعادة عميله السابق

دعا مكتب التحقيقات الفدرالي FBI في بيان الجمعة السلطات الإيرانية إلى إعادة عميله السابق روبرت ليفنسون المختفي منذ 11 عاما إلى بلاده.

وأشار المكتب في بيان بمناسبة ذكرى اختفائه في يوم التاسع من آذار/مارس عام 2007 إلى اتفاق سابق بين حكومتي الولايات المتحدة وإيران بشأن "التعاون في مشاركة المعلومات التي تقود إليه"، ودعا طهران إلى الالتزام بهذا التعهد حتى يعود لعائلته.

وأكد البيان أن المكتب والحكومة الأميركية عملا بلا كلل من أجل عودة ليفنسون إلى وطنه.

وكان العميل السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي قد اختفى في جزيرة كيش الإيرانية، وظلت مسألة اختفائه مصدر خلاف بين واشنطن وطهران.

وأكد البيت الأبيض في بيان الجمعة التزامه بتحديد مكانه وإعادته إلى وطنه.