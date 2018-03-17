إقالة النائب السابق لمدير FBI

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ارتياحه لإقالة النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) آندرو مكيب من قبل وزير العدل جيف سيشنز على خلفية اتهامات له بتضليل محققين بالوزارة والإدلاء بمعلومات غير مصرح بها للإعلام في مناسبات عديدة.

وقال ترامب في تغريدة في وقت متأخر الجمعة إن الإقالة تمثل "يوما عظيما لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين يعملون بجد. إنه يوم عظيم للديموقراطية".

يشار إلى أن مكيب كان مقربا من المدير السابق لـFBI جيمس كومي الذي أعفاه الرئيس ترامب من مهامه في العام الماضي وكان حينها منخرطا في التحقيق بقضايا متعلقة برسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وكذلك حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

وأشار ترامب في تغريدته إلى أن مكيب "يعرف كل شيء عن الأكاذيب والفساد الذي يحدث على أعلى المستويات في مكتب التحقيقات الفدرالي".

وقد نفى مكيب الاتهامات الموجهة له، وجاءت إقالته قبل يومين من موعد تقاعده من العمل.