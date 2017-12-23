أف بي آي: إحباط هجوم إرهابي في سان فرانسيسكو

قال مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) إنه أحبط هجوما إرهابيا محتملا في رصيف ميناء مزدحم بسان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية السبت.

واعتُقل سائق شاحنة الجمعة ووُجهت له تهمة محاولة تقديم دعم لإرهابيين من خلال التخطيط لمهاجمة أشخاص بمتفجرات في الرصيف 39 الذي يعد منطقة تسوق شهيرة في مدينة سان فرانسيسكو، قبل عيد الميلاد (25 كانون الأول/ديسمبر).

وحسب محضر التحقيق الذي أرسله أف بي أي إلى المحكمة، أبلغ إيفريت آرون جيمسون (26 عاما) وهو عنصر سابق في قوات مشاة البحرية الأميركية، مرشدا سريا يعمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي، أنه يريد شن هجوم لتأييد تنظيم داعش.

وعثرت السلطات على عدة أسلحة نارية منها بندقية ومسدس في منزل جيمسون بعد تفتيشه.

وقالت أوراق المحكمة إن المتهم أبدى اهتماما بشن هجوم انتحاري بين 18 كانون الأول/ديسمبر وعيد الميلاد.

وكان جيمسون يأمل إجبار الناس على اللجوء إلى مكان واحد ليهاجمهم فيه، حسب محضر التحقيق.

وقال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز في بيان : "اليوم ضباط إنفاذ القانون الرائعون ساعدوا مرة أخرى على إحباط مؤامرة مزعومة لقتل أميركيين".

وقد يحكم على جيمسون بالسجن لفترة تصل إلى 20 عاما، في حالة إدانته.

المصدر: وسائل إعلام أميركية