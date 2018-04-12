بالصور.. أول أسبوع للموضة في السعودية

انطلق في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء أول أسبوع للموضة في المملكة بمشاركة مصممين من الولايات المتحدة والبرازيل ولبنان وروسيا والسعودية والإمارات، ومن المقرر أن تقام عروض لاسمين من أشهر العلامات التجارية العالمية هما روبرتو كافالي وجان بول غوتييه.

وتدفقت سعوديات وشقراوات من شرق أوروبا يرتدين أحدث صيحات الموضة على قاعات فندق ريتز كارلتون في الرياض لحضور حفل الاستقبال. وقالت عارضة الأزياء أنيتا دميكروسكا: "نحن متحمسون للغاية لأن هذا أول أسبوع للموضة في السعودية وهو ما يعني أننا نصنع التاريخ".

لن تشمل عروض الأزياء في أسبوع الموضة أية عباءات، وستقام عروض يقتصر الحضور فيها على المدعوين، قبل أن يختتم الحدث بحفل باليه روسي لن يحضره أحد سوى النساء.

سمح منظمو الحدث بدخول الرجال والكاميرات في حفل الاستقبال، لكن لم يُسمح للرجال بحضور عروض الأزياء على الممشى.

وأقام متجر هارفي نيكولز الشهير منفذا مؤقتا لبيع ملابسه في خيمة، وأقيمت خيمة أخرى لإقامة عروض الأزياء.

وبحسب ليلى عيسى أبو زيد مديرة مجلس الموضة العربي في السعودية الذي ينظم الحدث، يشارك في أسبوع الموضة بالرياض 1500 شخص بينهم 400 من خارج المملكة.

وتأمل أبو زيد في أن يحقق هذا الحدث عائدا للسعودية مثل باريس التي تكون فنادقها محجوزة بالكامل عندما تنظم حدثا مشابها.

وترغب في تحقيق هذا الزخم في السعودية مرتين سنويا، وخلق منصة تتيح للمصممين المحليين الانطلاق للعالمية.

مصمم الأزياء اللبناني نجا سعادة الذي يشارك في أسبوع الموضة أعرب عن سعادته للمشاركة في أول نسخة بالسعودية، ويأمل في أن يساهم جلب المواهب من أوروبا وعرض الأسماء التجارية العالمية على نفس الممشى إلى جانب الماركات العربية في تطوير إمكانيات مصممي الأزياء المحليين.

ويرغب مجلس الموضة العربي، ومقره دبي، في تقديم دورات تدريبية للموضة وفرص للمنح والزمالة في السعودية وتطوير منطقة للموضة في الرياض.

وكان المجلس قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي افتتاح مكتب فرعي له في الرياض، وتم تعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود رئيسة شرفية له.

الأميرة السعودية أعربت في بيان عن أملها أن يكون أسبوع الموضة العربي الأول في الرياض "أكثر من مجرد حدث عالمي، وأن يكون عاملا محفزا يقود من خلاله قطاع الموضة قطاعات اقتصادية أخرى مثل السياحة والفنادق والسفر والتجارة".