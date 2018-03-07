الهجرة إلى أميركا.. نظرة على السياسات الحالية والتعديلات المقترحة

يعيش حوالي 34 مليون مهاجر شرعي في الولايات المتحدة، كثير منهم يقيمون ويعملون في البلاد بعد حصولهم على الإقامة الدائمة المعروفة بالبطاقة الخضراء أو غرين كارد، بينما يحصل آخرون على تأشيرات عمل مؤقتة يستفيد منها الطلاب والعاملون في عدد من المجالات.

وهناك حوالي مليون مهاجر غير شرعي لديهم إذن مؤقت للإقامة والعمل في الولايات المتحدة من خلال برنامجي "الحماية المؤقتة" و"الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" المعروف اختصارا بـDACA. وأبرز ما يميز هذه الفئة أن ما من سبيل أمامها للحصول على حق الإقامة الدائمة الشرعية في البلاد.

وسعى المشرعون على مر السنين إلى تقديم مقترحات لتغيير التوجه في قوانين الهجرة المعمول بها حاليا والتي تركز على لم شمل العائلات والهجرة من أجل العمل، واستبدالها بنظام قائم على النقاط يعطي الأولية لحاملي الشهادات وذوي مهارات معينة.

في ما يلي حقائق عن النظام المعمول به حاليا قدمها مركز بيو للأبحاث.

-الهجرة على أساس الروابط العائلية

يسمح هذا البرنامج للفرد بالحصول على غرين كارد إذا كان الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت أو الابن أو الابنة أو أحد الأبوين من حملة الجنسية الأميركية وفي حالات من حملة الغرين كارد. وخلال السنة المالية 2016 حصل 804 آلاف و793 شخصا على حق الإقامة الدائمة من خلال أقارب لهم.

وقد اقترح الرئيس دونالد ترامب تقليص المستفيدين من هذا البرنامج ليقتصر على الأزواج والأبناء فقط. وبالنسبة لبقية الأقارب، فإن مجلس الشيوخ يعمل من أجل التوصل إلى مشروع قانون يجعل عددا محددا من البطاقات الخضراء متوفرة لهؤلاء في إطار نظام قائم على نقاط يعكس كفاءات المرشحين.

-اللاجئون

وافقت الولايات المتحدة على دخول 53 ألفا و716 لاجئا خلال السنة المالية 2017، مقابل 84 ألفا و995 لاجئا خلال 2016، في أول تراجع منذ عام 2007. ويرتقب أن تسمح السلطات بدخول 45 ألفا في 2018، وهو أدنى مستوى منذ تبني الكونغرس نظام استقبال الهاربين من الاضطهاد في بلدانهم عام 1980.

-غرين كارد من خلال أرباب العمل

في السنة المالية 2016، حصل 137 ألفا و893 من العاملين الأجانب وأسرهم على بطاقات خضراء. وهناك جهود في مجلس الشيوخ لاستبدال معايير التأهل المعمول بها حاليا إلى نظام يعتمد على نقاط شبيه بذلك المقترح بالنسبة للهجرة العائلية.

-تأشيرة التنوع أو القرعة

يحصل حوالي 50 ألف شخص على بطاقات إقامة دائمة كل عام من خلال برنامج تأشيرة التنوع المعروف بقرعة الغرين كارد.

ومنذ اعتماده في 1995، حصل أكثر من مليون شخص على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة عبر القرعة.

وأعلن الرئيس ترامب أنه يرغب في إنهاء هذا البرنامج واستبداله بآخر يركز على استقطاب الكفاءات وليس أفراد من دون مهارات.

-تأشيرات H-1B

خلال السنة المالية 2016، حصل 180 ألفا و57 من العاملين الأجانب من ذوي المهارات العالية على حق العمل بشكل قانوني في البلاد. واستفاد أكثر من 1.4 مليون شخص ما بين عامي 2007 و2016 من هذا النوع من التأشيرات.

-DACA

حوالي 700 ألف مهاجر غير شرعي حصلوا على رخص عمل مؤقتة وحماية من الترحيل من خلال برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما. وهذا البرنامج مخصص لمهاجرين من الشباب دخلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وهم أطفال. وأنهى الرئيس ترامب العمل بالبرنامج في أيلول/سبتمبر 2017، فيما كان مقررا أن تنتهي صلاحيته في الخامس من آذار/مارس 2018.

-حماية مؤقتة

أكثر من 320 ألف مهاجر من 10 بلدان لديهم إذن بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة بفضل "وضع الحماية المؤقتة" وذلك نظرا لتعرض بلدانهم لكوارث طبيعية أو حروب تجعل عودتهم إلى أوطانهم أمرا خطرا. ويرتقب أن يفقد الكثير منهم هذا الامتياز خلال عامي 2018 و2019. وقد أعلنت إدارة الرئيس ترامب أنها لن تجدد البرنامج لمواطني كل من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان. ويشكل هؤلاء 76 في المئة تقريبا من المسجلين في البرنامج.