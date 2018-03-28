إعدادات جديدة للتحكم بالخصوصية على فيسبوك

عقب فضائح تسريب البيانات التي طالته مؤخرا، أعلن موقع فيسبوك عزمه إطلاق نظام مركزي لمستخدميه للتحكم بإعدادات خصوصيتهم بطريقة أكثر سلاسة، وذلك استجابة للاحتجاجات المتعلقة بتعامل الموقع مع البيانات الشخصية.

سيتم إطلاق النظام المركزي الجديد للتحكم بإعدادات الخصوصية في غضون الأسابيع القادمة، ما سيتيح للمستخدم تغيير إعداداته من خلال وضعها جميعا في مكان واحد، بدلا من التجول بين 20 قسما مختلفا على الموقع لتعديلها، ما جعل ضبط الخصوصية أمرا معقدا نسبيا في السابق.

وبمجرد الدخول إلى صفحة إعدادات الخصوصية المنتظرة، سيتمكن المستخدم من التحكم بمعلوماته الشخصية المخزنة على الموقع، كالاهتمامات والهوايات والتوجهات السياسية.

وسيتمكن من تحميل نسخة من ملف تظهر به المعلومات التي قام فيسبوك بجمعها عنه.

وسيوضح الموقع للمستخدم أيضا نوعية التطبيقات التي يستخدمها حاليا، بالإضافة إلى الأذون التي تمتلكها تلك التطبيقات لجمع معلوماته.

وكان فيسبوك قد بدأ فعليا تطوير منصته المركزية للخصوصية العام الماضي، ولكن القائمين عليه اضطروا لتسريع عملية تطوير المنصة عقب الفضائح التي لاحقت الموقع منذ الكشف عن قضية استخدام شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية بيانات 50 مليونا من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير مشروعة.