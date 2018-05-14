فيسبوك تعلق 200 تطبيق

أعلنت فيسبوك الإثنين أنها علقت حتى الآن نحو 200 تطبيق يستخدم منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في إطار تحقيق تجريه الشركة على خلفية فضيحة إساءة استخدام البيانات التي تفجرت قبل نحو شهرين.

وقال إيمي أرتشيبونج نائب رئيس "فيسبوك" لشراكات المنتجات إن التطبيقات جرى تعليقها ريثما يكتمل تحقيق شامل بشأن إن كان هناك بالفعل أي إساءة لاستخدام البيانات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ بدء التحقيق في 21 آذار/مارس وقال إن الشركة ستحقق في أمر كل التطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من المعلومات قبل أن تقلص الشركة الوصول إلى بيانات مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي في 2014.

وكانت فضيحة تسرب بيانات مستخدمين تفجرت في آذار/مارس الماضي بعد الكشف عن استخدام شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية بيانات 50 مليونا من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير مشروعة.