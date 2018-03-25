هكذا تحمي نفسك على فيسبوك

سمح موقع فيسبوك بجمع معلومات مستخدميه وتوظيفها في استهداف الناخبين والمتسوقين، هذا ما كشفته تقارير صحافية أثارت زوبعة من النقد ودعوات المساءلة، وأوقعت بالشركة خسائر بمليارات الدولارات.

ولحماية خصوصيتك على فيسبوك، تقترح صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مجموعة من التدابير الاحترازية والأدوات التي يمكنك إدراجها في متصفح الإنترنت أو تعديلها في صفحة الإعدادات على فيسبوك منعاً لتسرب البيانات الشخصية.

ومن الإجراءات التي نصحت بها الصحيفة:

1- تجنب استعمال حسابك على فيسبوك للولوج إلى مواقع إلكترونية أخرى أو تطبيقات أو حتى ألعاب، ببساطة لأنك تمنح هذه التطبيقات غالبا إذنا للوصول إلى بياناتك الشخصية التي أدرجتها على فيسبوك.

ويمكنك الحد من هذه المسألة عبر مراجعة صفحة الإعدادات على فيسبوك وما يسمى بـ (Apps Others Use) ثم مراجعة البيانات الشخصية المرتبطة بتطبيقات معينة، وحذف هذه التطبيقات في حالة الشك في مصداقيتها.

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