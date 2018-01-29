للمرة الأولى.. فيسبوك تنشر مبادئها المتعلقة بالخصوصية

قالت شركة فيسبوك الاثنين إنها ستنشر مبادئها المتعلقة بالخصوصية للمرة الأولى وستصدر فيديوهات تعليمية لمساعدة مستخدميها على التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلوماتهم وذلك استعدادا لبدء سريان قانون جديد فرضه الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

وقالت كبيرة مسؤولي الخصوصية في فيسبوك إيرين إيجان في تدوينة إن الفيديوهات ستوضح للمستخدمين كيف يتحكمون في البيانات التي يستخدمها الموقع ليعرض عليهم إعلانات وكيفية حذف المشاركات القديمة وما يحدث للبيانات عندما يقوم المستخدم بإلغاء حسابه.

ويتجاوز عدد مستخدمي فيسبوك المليارين حول العالم وقال موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم إنه لم ينشر من قبل المبادئ التي تحدد قواعد تعامل الشركة مع معلومات المستخدمين.

والإعلان الذي تم الاثنين هو إشارة إلى جهود فيسبوك للاستعداد لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الذي سيسري في 25 أيار/ مايو بما سيشكل أكبر تعديل في قواعد خصوصية البيانات الشخصية منذ ظهور الإنترنت.

وبموجب القانون ستلتزم الشركات بالإبلاغ عن أي اختراق للبيانات خلال 72 ساعة بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بتصدير البيانات وحذفها.

ومبادئ الخصوصية في فيسبوك تختلف عن شروط وبنود الاستخدام التي يوافق عليها المستخدم لدى فتحه لحساب على الموقع.

ومن بين مبادئ الخصوصية للشركة مساعدة المستخدمين على فهم كيفية استخدام بياناتهم والحفاظ على أمان تلك المعلومات وتحسين سبل التحكم فيها باستمرار والخضوع لمحاسبة الجهات التنظيمية.