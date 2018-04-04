فيسبوك تفحص رسائل مستخدمي ماسنجر

قالت شركة "فيسبوك" إنها تفحص رسائل مستخدمي تطبيق "ماسنجر" التابع لمنصة التواصل الاجتماعي الأشهر، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأربعاء.

وأوضحت متحدثة باسم "فيسبوك" أن كافة المحتوى الذي يتم تداوله على "فيسبوك" يجب أن يلتزم بـ "معايير المجتمع" التي تضعها الشركة.

وضربت المتحدثة مثالا على ذلك قائلة : "عند إرسال أحد المستخدمين صورة عبر ماسنجر تجري أنظمتنا الأوتوماتيكية فحصا لها باستخدام تكنولوجيا مطابقة الصور لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على استغلال للأطفال".

وأضافت أن ذلك يحدث أيضا مع الروابط التي يرسلها المستخدمون لمنع إرسال الفيروسات أو البرمجيات الضارة.

وكان مؤسس ورئيس الشركة مارك زوكربرغ أثار جدلا عندما أشار إلى مثل هذه الإجراءات في مقابلة نشرت الاثنين.