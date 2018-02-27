بالفيديو.. مقتل أميركي يناهض الاتجار بالمخدرات

لقي رجل من مدينة وينغيت بولاية نورث كارولاينا مصرعه رميا بالرصاص، خلال بثه مقطع فيديو مباشر عبر فيسبوك.

برينتس روبنسون، ذو الـ 55 عاما، اعتاد مخاطبة متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير مشاركا معهم موسيقاه وكذلك دعوته المتواصلة لـ "تنظيف منطقته" من المتاجرين بالمخدرات، حسب ما تناقلت وسائل إعلام أميركية.

RIP Prentis Robinson. I hope that they find your killer. https://t.co/DmALkP2RQB — Justice Shall Prevail (@OnlineLawClinic) February 26, 2018

وخلال بث حي الإثنين، تحدث فيه روبنسون عن سرقة هاتفه المحمول، توقف الرجل الخمسيني عند مقر الشرطة ليستعلم عن إمكانية استعادة هاتفه قبل أن يغادره ويواصل مسيره ثم يستوقفه رجل اقترب منه.

أبلغ روبنسون ذلك الرجل بأنه يصور بثا مباشرا إلا أن الأخير لم يهتم قبل أن يرديه قتيلا برصاص بندقية.

#HechosHN VIDEO: Impactante momento en el que un hombre, identificado como Prentis Robinson, es asesinado mientras se encontraba transmitiendo en vivo por #Facebook desde Carolina del Norte. pic.twitter.com/mi4zOgHMj6 — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) February 27, 2018

وبعد ساعات من الحادث سلم الرجل المدعو دوغلاس كليفلاند، 60 عاما، نفسه للسلطات المحلية ويواجه تهمة القتل من الدرجة الأولى.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن روبنسون سبق له بث مقطع فيديو اتهم فيه كليفلاند بالإتجار بالمخدرات.

وأضافت الصحيفة أن للرجلين "تاريخا" مشتركا وتجمعهما عداوة.

موقع "فيسبوك" أزال من جهته مقطع الفيديو الذي شهد مقتل روبنسون، محتجا بأن الموقع لن يعرف ما إذا كان روبنسون ليريد أن "يبث هذا الفعل الشنيع على منصات التواصل الاجتماعي"، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي".