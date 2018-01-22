فيسبوك تنشئ مراكز تدريب رقمية في أوروبا

قالت شركة فيسبوك الاثنين إنها ستنشئ ثلاثة مراكز للتدريب على المهارات الرقمية في أوروبا وإنها ملتزمة بتدريب مليون شخص خلال العامين المقبلين.

وقالت الشركة التي تواجه ضغوطا تنظيمية في أوروبا بسبب قضايا تتراوح ما بين الخصوصية إلى عدم الثقة إنها ستفتتح ثلاثة "مراكز مهارات مجتمعية" في إسبانيا وبولندا وإيطاليا بالإضافة إلى استثمار 10 ملايين يورو (12.2 مليون دولار) في فرنسا من خلال منشأة أبحاث الذكاء الصناعي.

وستقدم المراكز المجتمعية تدريبا في المهارات الرقمية والتثقيف الإعلامي والسلامة عبر الإنترنت لجماعات ذوي قدرة محدودة على الوصول إلى التكنولوجيا بما في ذلك كبار السن والشباب واللاجئين.

وقالت فيسبوك إنها ملتزمة بتدريب مليون شخص وأصحاب شركات بحلول 2020.

وتأتي خطوة فيسبوك في الوقت الذي تناقش فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقترحات لزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات.